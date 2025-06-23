Врач-кардиолог рассказал, какие ежедневные привычки помогают бороться со старением

Приоритет здоровья кровеносных сосудов. Здоровое кровообращение важно для всего, от работы мозга до уровня энергии. С возрастом снижается выработка оксида азота в организме. Ещё сильнее ухудшить ситуацию могут отсутствие физических упражнений, неправильное питание.

Отслеживание показателей. Доктор Дэвис рекомендует регулярно проверять артериальное давление, уровень глюкозы и расширенные липидные маркеры (в том числе маркеры воспаления).

Наращивание и поддержание мышечной массы. С возрастом мышечная масса естественным образом теряется. Мышцы при этом защищают вас от старческого упадка. Для этого нужно тренироваться с отягощениями, потреблять белок, следить за адекватным восстановлением после физической активности.

Достаточное количество крепкого сна каждую ночь. Нехватка крепкого сна каждую ночь может негативно сказаться и на работе сердца. Старайтесь спать по семь-восемь часов в сутки, а также установите постоянный режим сна.