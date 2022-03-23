Врач назвал девять мифов об алкоголизме и других зависимостях

Научные исследования, в рамках которых изучались причины зависимости, показывают, что формируется она при сочетании большого количества факторов. То же самое говорит и доктор Юар Гутерстам из стокгольмского Центра по борьбе с зависимостями. Есть также множество мифов об алкоголизме и наркомании. Специалист назвал девять из них.

Молодёжь с каждым годом всё раньше пробует наркотики и алкоголь. Это не так. К примеру, в Швеции молодые люди сейчас в основном пьют меньше спиртного и меньше курят, чем раньше. То же самое касается различных наркотиков.

Зависимость зачастую является способом решения проблем с психикой. Подобное случается, но далеко не всегда. К тому же между зависимостью и психическим расстройством существует довольно сложная связь.

Многие из тех, кто пробует каннабис, становятся зависимыми. Врач отмечает, что подобное случается лишь в 10 % случаев. Что касается, например, табака, то это 30-50 %, а героина - примерно 25 %.