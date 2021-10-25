Врач назвал два главных витамина для укрепления иммунитета

Как отмечает доктор медицинских наук Энтони Фаучи, для поддержания в здоровом состоянии иммунной системы нужно в достаточном количестве получать витамины C и D. Витамин C является отличным антиоксидантом, а D делает организм невосприимчивым к разного рода инфекциям. Существуют и научные подтверждения пользы витамина D для борьбы с респираторными заболеваниями.

Витамин D, по словам Отдела пищевых добавок Национального института здравоохранения (NIH), есть в таких продуктах, как сыр, говяжья печень, жирная рыба, яичные желтки. Кроме этого, его выработка в организме происходит во время нахождения на солнце. Этот витамин помогает не только укрепить иммунитет, но и ослабить воспаления в организме, сделать кости более прочными. У некоторых людей наблюдается дефицит этого витамина, а согласно результатам одного обзора и метаанализа информации об 11 321 участнике, риск возникновения инфекций дыхательных путей был ниже у тех, кто каждую неделю или каждый день принимал витамин D, чем у тех, кто его не употреблял дополнительно.