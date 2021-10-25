Врач назвал два главных витамина для укрепления иммунитета

Врач назвал два главных витамина для укрепления иммунитетаДоктор медицинских наук Ричард Уоткинс советует регулярно принимать их
Как отмечает доктор медицинских наук Энтони Фаучи, для поддержания в здоровом состоянии иммунной системы нужно в достаточном количестве получать витамины C и D. Витамин C является отличным антиоксидантом, а D делает организм невосприимчивым к разного рода инфекциям. Существуют и научные подтверждения пользы витамина D для борьбы с респираторными заболеваниями.
Витамин D, по словам Отдела пищевых добавок Национального института здравоохранения (NIH), есть в таких продуктах, как сыр, говяжья печень, жирная рыба, яичные желтки. Кроме этого, его выработка в организме происходит во время нахождения на солнце. Этот витамин помогает не только укрепить иммунитет, но и ослабить воспаления в организме, сделать кости более прочными. У некоторых людей наблюдается дефицит этого витамина, а согласно результатам одного обзора и метаанализа информации об 11 321 участнике, риск возникновения инфекций дыхательных путей был ниже у тех, кто каждую неделю или каждый день принимал витамин D, чем у тех, кто его не употреблял дополнительно.
Витамин С, по данным NIH, содержится в апельсинах, клубнике, брокколи, помидорах. Результаты исследования учёных из «Кокрейна» демонстрируют, что люди, принимающие витамин С, болели на 8 (взрослые) и 14 (дети) процентов легче и выздоровели примерно на сутки раньше. Другой обзор специалистов показал, что у 642 спортсменов-марафонцев, военнослужащих, лыжников приём витамина С (от 250 мг до 1 г в сутки) снижал вероятность возникновения простуды на 50 процентов.
Доктор медицинских наук Ричард Уоткинс отмечает, что людям нужно принимать витамины D и С для укрепления иммунитета. То же самое советуют эксперты NIH. Однако перед этим необходимо обязательно посоветоваться с врачом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.