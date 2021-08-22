Врач назвал гриль самым опасным способом приготовления пищи

Врач назвал гриль самым опасным способом приготовления пищиИ предложил альтернативные методы обработки продуктов
Продукты животного происхождения, говорится в статье, содержат природный антиоксидант - карнозин. У этого вещества много положительных свойств: он снижает усталость, способствует замедлению старения и обладает противовоспалительным действием. Однако кроме этого, есть конечные продукты гликирования (КПГ), которые, наоборот, ускоряют процесс старения наших клеток. Эти продукты появляются в результате одного из негативных для человеческого организма процессов - гликирования. Справиться со всеми подобными негативными процессами может карнозин.
Автор также подчёркивает, что карнозин лучше всего получать из качественного белка - мяса и рыбы. Например, из последнего это тунец, бонито, скумбрия, лосось, сайра, ставрида. А из мяса лучше всего выбирать курицу. Хотя изредка можно включить в своё меню и другое мясо, но важно, чтобы оно было качественным.
Во время тепловой обработки продуктов в них увеличивается содержание вредных веществ - КПГ. Специалист предупреждает, что КПГ приводят к артериосклерозу, остеопорозу, пятнам и морщинам на коже, а также могут стать причиной рака, болезни Альцгеймера и диабета. Чтобы снизить их содержание в пище, надо либо есть продукты сырыми (по возможности), либо готовить другим способом - не на гриле. К тому же в таких продуктах в местах подгорания образуются канцерогены, а также содержатся вредные добавки.
Вообще по степени опасности методы приготовления пищи ранжируются так (от меньшего к большему): на пару, варка, тушение, жарка, гриль и фритюр. Чем выше температура, тем больше КПГ будет содержаться в блюде.
Для поддержания здоровья надо не забывать и о растительных компонентах, Для хорошей работы кишечника будут полезны бобовые, овощи, морские водоросли, грибы и пр.