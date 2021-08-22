Врач назвал гриль самым опасным способом приготовления пищи

Продукты животного происхождения, говорится в статье, содержат природный антиоксидант - карнозин. У этого вещества много положительных свойств: он снижает усталость, способствует замедлению старения и обладает противовоспалительным действием. Однако кроме этого, есть конечные продукты гликирования (КПГ), которые, наоборот, ускоряют процесс старения наших клеток. Эти продукты появляются в результате одного из негативных для человеческого организма процессов - гликирования. Справиться со всеми подобными негативными процессами может карнозин.

Автор также подчёркивает, что карнозин лучше всего получать из качественного белка - мяса и рыбы. Например, из последнего это тунец, бонито, скумбрия, лосось, сайра, ставрида. А из мяса лучше всего выбирать курицу. Хотя изредка можно включить в своё меню и другое мясо, но важно, чтобы оно было качественным.