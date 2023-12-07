Врач назвал идеальное время года для занятий спортом

При более низких температурах потребность организма в отводе тепла от тела снижается, поэтому к коже поступает меньше крови и сердце работает не так интенсивно. В результате вы сможете заниматься дольше, и в целом зимой тренироваться легче.

Но если вы не бегаете регулярно, то польза для здоровья от этой тренировки будет максимум до +11 градусов Цельсия. Если на улице холоднее, то это может отрицательно сказаться на вашей способности заниматься спортом. Кроме того, холодный и сухой воздух может ухудшить состояние лёгких, особенно при астме. Также если у вас диагностированы болезни сердца, то проконсультируйтесь сначала со своим врачом.

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