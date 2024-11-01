Врач назвал лучшие замороженные овощи для здоровья кишечника

Уилл Булсевич, гастроэнтеролог и доктор медицины, назвал три типа замороженных овощей, которые приносят кишечнику наибольшую пользу.

Брокколи. Это крестоцветный овощ. В нём много клетчатки и веществ, которые борются с раком.

Бамия. Врач отметил, что она тоже полезна для кишечника.