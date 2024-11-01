Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 ноября 2024, 09:00
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Врач назвал лучшие замороженные овощи для здоровья кишечника

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Покупка замороженных овощей — один из лучших способов всегда иметь под рукой питательные продукты. Стоят такие овощи дешевле свежих, а пищевая ценность у них такая же.
Врач назвал лучшие замороженные овощи для здоровья кишечника
© Veera Health

Уилл Булсевич, гастроэнтеролог и доктор медицины, назвал три типа замороженных овощей, которые приносят кишечнику наибольшую пользу.

Брокколи. Это крестоцветный овощ. В нём много клетчатки и веществ, которые борются с раком.

Бамия. Врач отметил, что она тоже полезна для кишечника.

Врач назвал лучшие замороженные овощи для здоровья кишечника
© Getty Images

Корнеплоды. В регионах, где люди живут дольше обычного («синие зоны»), 65% калорий поступает из корнеплодов, бобовых и цельных зёрен.

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