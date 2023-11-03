Врач назвал лучшую добавку для поддержания здоровья мозга

Результаты одного исследования, опубликованного в журнале Neurology, показали, что между уровнями EPA и DHA в крови и здоровьем мозга существует сильная связь. Группа учёных обнаружила, что люди, у которых выше всего уровни EPA и DHA, лучше справлялись с когнитивными тестами. Помимо этого, у тех, кто имел вариант гена APOE4, связанный с более высоким риском возникновения болезни Альцгеймера, и высокие показатели DHA и EPA, было меньше повреждений мозга.

Получается, что жирные кислоты омега-3 защищают мозг, но учёные пока точно не знают почему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.