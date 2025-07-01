Врач назвал малину лучшей ягодой для здоровья кишечника

Опубликовано 01 июля 2025, 07:301 мин.
Врач назвал малину лучшей ягодой для здоровья кишечникаВот почему её нужно добавить в рацион
Многие из нас не потребляют достаточное количество клетчатки в день. Один из способов её получить - есть малину. Эксперты говорят, что это самый полезный продукт для кишечника.
По словам Уилла Булсевича, доктора медицины, малина не только вкусна, но и содержит много клетчатки. Это около 7 г на чашку.
Также было показано, что ягоды малины снижают риск возникновения диабета 2 типа или обращают его вспять.
Наконец, в малине содержится мало FODMAP - ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов. Эти вещества, согласно научным данным, усугубляют симптомы у людей с синдромом раздражённого кишечника.
Другими словами, если у вас проблемы с пищеварением и вы восстанавливаете работу кишечника, то ешьте малину.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова