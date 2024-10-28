Врач назвал привычку, от которой нужно избавиться при высоком давлении

Главная привычка, от которой нужно избавиться, если вы страдаете высоким кровяным давлением, — это употребление продуктов с высоким содержанием добавленного натрия и насыщенных жиров. Другими словами, это ресторанная еда и некоторые ультраобработанные продукты.

К ультраобработанной пище относятся чипсы, крекеры, конфеты, упакованная выпечка и газировка. Они часто содержат много натрия, добавленного сахара, насыщенных жиров и консервантов.