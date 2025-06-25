Врач назвал псиллиум лучшей пищевой добавкой для здоровья кишечника

Врач назвал псиллиум лучшей пищевой добавкой для здоровья кишечникаИ на это есть несколько причин
Вот как влияет приём псиллиума на работу кишечника.
Облегчение запора и диареи. В псиллиуме много растворимой клетчатки. Она впитывает воду, создавая гелеобразное вещество. При запоре это помогает облегчить дефекацию. Также это вещество снижает уровень холестерина в крови и защищает от развития рака толстой кишки.
Улучшение баланса кишечных бактерий. Псиллиум содержит пребиотический комплекс углеводов арабиноксилан. Он является пищей для бактерий в кишечнике и способствует размножению полезных кишечных микроорганизмов. Это может облегчить симптомы запора при синдроме раздражённого кишечника.
Уменьшение воспаления кишечника. У людей с синдромом раздражённого кишечника высок уровень С-реактивного белка, то есть воспалительного маркера. Псиллиум уменьшает воспаление в кишечнике, снижает уровень этого белка.
Поддержания чувства сытости и массы тела. Согласно метаанализу шести исследований, употребление волокон псиллиума перед едой (около 10,8 г в сутки) привело к потере примерно 2,3 кг веса менее чем за пять месяцев у тех, кто страдал ожирением или лишним весом. Также у людей уменьшилась на примерно 2,54 см талия.
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