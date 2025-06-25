Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 июня 2025, 21:00
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Врач назвал псиллиум лучшей пищевой добавкой для здоровья кишечника

И на это есть несколько причин
Стивен Дж. Бикстон, доктор медицины, рекомендует для поддержания работы кишечника придерживаться сбалансированного рациона. Также вы можете попробовать принимать различные добавки. Например, псиллиум (шелуху семян подорожника).
Врач назвал псиллиум лучшей пищевой добавкой для здоровья кишечника
© Santje09

Вот как влияет приём псиллиума на работу кишечника.

Облегчение запора и диареи. В псиллиуме много растворимой клетчатки. Она впитывает воду, создавая гелеобразное вещество. При запоре это помогает облегчить дефекацию. Также это вещество снижает уровень холестерина в крови и защищает от развития рака толстой кишки.

Улучшение баланса кишечных бактерий. Псиллиум содержит пребиотический комплекс углеводов арабиноксилан. Он является пищей для бактерий в кишечнике и способствует размножению полезных кишечных микроорганизмов. Это может облегчить симптомы запора при синдроме раздражённого кишечника.

Врач назвал псиллиум лучшей пищевой добавкой для здоровья кишечника
© Farmvale Psyllium

Уменьшение воспаления кишечника. У людей с синдромом раздражённого кишечника высок уровень С-реактивного белка, то есть воспалительного маркера. Псиллиум уменьшает воспаление в кишечнике, снижает уровень этого белка.

Поддержания чувства сытости и массы тела. Согласно метаанализу шести исследований, употребление волокон псиллиума перед едой (около 10,8 г в сутки) привело к потере примерно 2,3 кг веса менее чем за пять месяцев у тех, кто страдал ожирением или лишним весом. Также у людей уменьшилась на примерно 2,54 см талия.

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