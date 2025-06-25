Врач назвал псиллиум лучшей пищевой добавкой для здоровья кишечника

Вот как влияет приём псиллиума на работу кишечника.

Облегчение запора и диареи. В псиллиуме много растворимой клетчатки. Она впитывает воду, создавая гелеобразное вещество. При запоре это помогает облегчить дефекацию. Также это вещество снижает уровень холестерина в крови и защищает от развития рака толстой кишки.

Улучшение баланса кишечных бактерий. Псиллиум содержит пребиотический комплекс углеводов арабиноксилан. Он является пищей для бактерий в кишечнике и способствует размножению полезных кишечных микроорганизмов. Это может облегчить симптомы запора при синдроме раздражённого кишечника.