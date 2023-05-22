Врач назвал симптомы, которые появляются за месяцы до сердечного приступа

Часто у человека может и вовсе не быть никаких симптомов приближающегося инфаркта. Но более чем в 50% случаев люди сталкиваются ещё до сердечного приступа со стеснением или одышкой при физической нагрузке или стрессе. Помимо этого, у 71% участников опроса Гарвардской медицинской школы была необычно сильная усталость. Объясняется такая усталость дополнительной нагрузкой на сердце.

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