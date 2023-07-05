Врач назвал три напитка, которые помогут похудеть

Чёрный кофе. За счёт кофеина он может временно ускорить метаболизм и окисление жиров. Одно исследование, проведённое Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, продемонстрировало, что четыре чашки кофе в день могут уменьшить жировые отложения примерно на 4%. Но следите, чтобы в кофе не было слишком много сахара, сливок и других высококалорийных добавок.

Травяные чаи. Ромашковый и мятный чаи могут давать ощущение сытости. В результате вы будете есть меньше. Кроме того, доктор Алка Патель посоветовала выбирать травяные смеси, не содержащие калорий.

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