Врач назвал три напитка, которые помогут похудеть

Врач назвал три напитка, которые помогут похудетьПопробуйте их добавить в свою диету
Похудеть может быть нелегко. Но существуют напитки, помогающие в этом. Их перечислила доктор Алка Патель, врач общей практики и генеральный директор Lifestyle First.
Вот какие горячие напитки помогут вам ускорить сжигание жира.
Зелёный чай. Этот чай оказывает умеренное воздействие на снижение веса за счёт содержания в нём катехинов. В особенности - галлата эпигаллокатехина. Известно, что катехины ускоряют обмен веществ и окисление жиров. Правда, эффект от зелёного чая, скорее всего, будет незначительный. Тем не менее в одном исследовании, опубликованном в журнале Obesity, отмечается, что этот напиток смог уменьшить жировые отложения, хотя участники придерживались своих обычных пищевых привычек и упражнений.
Чёрный кофе. За счёт кофеина он может временно ускорить метаболизм и окисление жиров. Одно исследование, проведённое Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, продемонстрировало, что четыре чашки кофе в день могут уменьшить жировые отложения примерно на 4%. Но следите, чтобы в кофе не было слишком много сахара, сливок и других высококалорийных добавок.
Травяные чаи. Ромашковый и мятный чаи могут давать ощущение сытости. В результате вы будете есть меньше. Кроме того, доктор Алка Патель посоветовала выбирать травяные смеси, не содержащие калорий.
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