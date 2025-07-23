Врач назвал закуски, которые предотвратят развитие рака толстой кишки

Йогурт. Согласно результатам одного метаанализа, повышенное потребление йогурта связано со снижением вероятности развития колоректального рака на 7%. Можете попробовать парфе с ягодами и гранолой.

Цитрусовые. Их регулярное употребление может снизить вероятность развития рака, связанного с пищеварительным трактом и верхними дыхательными путями.

Орехи. Они богаты белком, что и делает их сытным перекусом. Кроме того, одно исследование продемонстрировало, что две порции орехов в сутки могут снизить вероятность рецидива заболевания у пациентов с раком толстой кишки на поздней стадии на 42%.