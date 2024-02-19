Врач назвала диету, которая поможет снизить уровень холестерина

Триглицериды и холестерин — это типы липидов или жиров, которые циркулируют в крови. Триглицериды нужны для сохранения неиспользованных калорий и обеспечения организма энергией, а холестерин — для формирования клеток и некоторых гормонов.

В основном холестерин вырабатывается печенью, но также он может попадать в организм с пищей, которая содержит животные жиры. Например, вместе с мясом, яичными желтками, салом и молочными продуктами.

Триглицериды образуются из избытка калорий, причём вне зависимости от источника этих калорий. Кроме того, эти вещества производятся из избытка сахара и алкоголя.