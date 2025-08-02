Врач назвала грецкие орехи самыми полезными для кишечника

Масляная кислота. Её повышенный уровень положительно влияет на бактерии в кишечнике, так как стимулирует рост полезных бактерий и подавляет рост вредных. Также масляная кислота улучшает пищеварение.

Антиоксиданты. В грецких орехах много антиоксидантных соединений, которые уменьшают воспаление и защищают пищеварительный тракт. Согласно обзору 33 исследований, употребление грецких орехов в составе здоровой диеты снижает риск развития болезней, включая колоректальный рак.

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