Врач назвала лучшие продукты, которые помогут выглядеть моложе

Врач назвала лучшие продукты, которые помогут выглядеть моложеДобавьте их в свой ежедневный рацион
Многие в надежде выглядеть моложе тратят много денег на косметические процедуры, на стрижку и покраску волос. Сертифицированный дерматолог доктор Джессика Крант из Art of Dermatology рассказала, какая диета тоже помогает сохранить молодость.
По словам врача, лучшая диета, которая помогает выглядеть моложе, - та, которая содержит продукты с противовоспалительными свойствами. Большая часть продуктов, входящих в такой рацион, имеют растительное происхождение. Объясняется это тем, что минералы, клетчатка, витамины и питательные вещества, которые даёт такая диета, помогают сохранить здоровый микробиом кишечника. И это всё без аллергенов и раздражителей, которые могут содержаться в животных белках.
Доктор Джессика Крант назвала восемь продуктов, усиливающих антивозрастной эффект. К ним относятся шпинат, имбирь, льняное семя, перец, куркума, лимон, груша, мята.
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