Врач назвала лучшие продукты, которые помогут выглядеть моложе

По словам врача, лучшая диета, которая помогает выглядеть моложе, - та, которая содержит продукты с противовоспалительными свойствами. Большая часть продуктов, входящих в такой рацион, имеют растительное происхождение. Объясняется это тем, что минералы, клетчатка, витамины и питательные вещества, которые даёт такая диета, помогают сохранить здоровый микробиом кишечника. И это всё без аллергенов и раздражителей, которые могут содержаться в животных белках.