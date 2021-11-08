Врач назвала напиток, вызывающий вздутие живота

По словам врача Меган Росси, болезненное вздутие живота способен вызвать фруктовый сок. Всё дело в том, что этот напиток содержит много фруктозы. По этой причине лучше отдавать предпочтение не соку, а фруктам. Правда, если вы съедите несколько фруктов за один раз, то это тоже может спровоцировать вздутие. Чувствительный кишечник не способен переварить столько фруктов сразу.

Диетолог советует есть по одному фрукту каждые два или три часа, если у вас есть в них потребность. Так можно избежать неприятных последствий. Кроме того, необходимо выбирать именно фрукты, а не соки или смузи.