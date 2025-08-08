Врач назвала пять вещей о похудении, которые нужно знать всем

Это противоречит нашей биологии. Исследования показывают, что большинство похудевших людей со временем снова набирают вес, а вероятность того, что человек с ожирением достигнет и будет поддерживать «нормальный» вес, крайне мала. Отчасти это связано с тем, что наш организм сопротивляется похудению. Этот механизм связан с нашим эволюционным прошлым: когда мы сокращаем потребление энергии и теряем вес, обмен веществ замедляется, а уровень гормонов голода грелина повышается. Из-за этого мы едим больше и набираем потерянный вес.

Дело не в силе воли. Нас вес тела влияет большое количество факторов. Важную роль играет и генетика. Она отвечает, например, за скорость сжигания калорий, интенсивность чувства голода и насыщения после еды. У некоторых людей генетически более сильная предрасположенность к более сильному чувству голода или тяге к высококалорийной пище. Это ещё больше затрудняет потерю веса. Определённое значение имеют также социальные и экологические факторы. Например, не все имеют время и деньги для покупки и приготовления здоровой пищи, ведения активного образа жизни и уделения первостепенного внимания сну.

Калории — это ещё не всё. Во-первых, на этикетках указана лишь примерная калорийность продуктов, а наши потребности в энергии меняются изо дня в день. Даже то количество энергии, которое мы усваиваем из еды, может различаться в зависимости от способа её приготовления, переваривания и состава кишечной микрофлоры. Более реалистичный и сбалансированный подход при снижении веса — сосредоточиться на долгосрочных изменениях: употреблять больше цельных продуктов, меньше блюд на вынос, алкоголя и выработать привычки, которые способствуют общему благополучию.