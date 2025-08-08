Врач назвала пять вещей о похудении, которые нужно знать всем

Врач назвала пять вещей о похудении, которые нужно знать всемНекоторые факты вас удивят
Это противоречит нашей биологии. Исследования показывают, что большинство похудевших людей со временем снова набирают вес, а вероятность того, что человек с ожирением достигнет и будет поддерживать «нормальный» вес, крайне мала. Отчасти это связано с тем, что наш организм сопротивляется похудению. Этот механизм связан с нашим эволюционным прошлым: когда мы сокращаем потребление энергии и теряем вес, обмен веществ замедляется, а уровень гормонов голода грелина повышается. Из-за этого мы едим больше и набираем потерянный вес.
Дело не в силе воли. Нас вес тела влияет большое количество факторов. Важную роль играет и генетика. Она отвечает, например, за скорость сжигания калорий, интенсивность чувства голода и насыщения после еды. У некоторых людей генетически более сильная предрасположенность к более сильному чувству голода или тяге к высококалорийной пище. Это ещё больше затрудняет потерю веса. Определённое значение имеют также социальные и экологические факторы. Например, не все имеют время и деньги для покупки и приготовления здоровой пищи, ведения активного образа жизни и уделения первостепенного внимания сну.
Калории — это ещё не всё. Во-первых, на этикетках указана лишь примерная калорийность продуктов, а наши потребности в энергии меняются изо дня в день. Даже то количество энергии, которое мы усваиваем из еды, может различаться в зависимости от способа её приготовления, переваривания и состава кишечной микрофлоры. Более реалистичный и сбалансированный подход при снижении веса — сосредоточиться на долгосрочных изменениях: употреблять больше цельных продуктов, меньше блюд на вынос, алкоголя и выработать привычки, которые способствуют общему благополучию.
Физические упражнения полезны для здоровья, но не обязательно способствуют потере веса. Наш организм может экономить энергию. Например, после интенсивной тренировки мы можем неосознанно меньше двигаться до конца дня или чувствовать больший голод и есть больше. Исследования показывают, что общий ежедневный расход энергии не увеличивается с увеличением физической активности. Всё наоборот: организм адаптируется, сокращая расход энергии на другие нужды. Поэтому похудеть только при помощи физических упражнений сложно.
Улучшение здоровья не всегда требует снижения веса. Исследования демонстрируют, что улучшение рациона питания и повышение активности могут значительно улучшить уровень холестерина, кровяное давление, уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину, даже если вес у вас не меняется. Вместо погони за цифрами на весах сосредоточьтесь на образе жизни: питайте своё тело, регулярно двигайтесь в том направлении, которое вам нравится, хорошо высыпайтесь и справляйтесь со стрессом.
