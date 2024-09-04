Врач объяснил, чем полезен лес для физического и психического здоровья человека

Взаимодействие с природой, согласно исследованиям, оказывает ощутимое влияние на наше физическое и психическое здоровье.

Результаты метаанализа 2018 года продемонстрировали, что после воздействия зелёных насаждений у людей было статистически значимое снижение диастолического артериального давления, кортизола в слюне и частоты сердечных сокращений. А ещё у тех, кто занимался «лесными купаниями» и подобными видами деятельности, снизилась заболеваемость диабетом, смертность от сердечно-сосудистых болезней и общая смертность.

В Японии и Южной Корее, где на сегодняшний день проведено большинство исследований по «лесным ваннам», к этой практике относятся вполне серьёзно. Её назначают врачи. То есть вы можете в этих странах обратиться к лечащему врачу при стрессе или высоком кровяном давлении и получить рецепт на посещение лесной купальни в лесной клинике. Об этом сказала доктор Кирстен Макьюэн, доцент кафедры здоровья и благополучия в Университете Дерби. Результаты её исследования показали, что «купание в лесу» привело к улучшению вариабельности сердечного ритма на 12%, повышению самооценки настроения. И эти результаты клинически значимы.

Согласно данным японских исследований, у людей, проводящих время на природе, было 50-процентное увеличение в крови белков, которые защищают от рака. Научные данные также демонстрируют, что всего 120 минут в неделю на природе улучшают здоровье.

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