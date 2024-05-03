Врач объяснил, через какое время появляются первые результаты похудения

Врач объяснил, через какое время появляются первые результаты похуденияВот чего стоит ожидать
Обычно при уменьшении количества потребляемых ккал на 500−800 можно заметить снижение веса на 0,5−1 кг в неделю. Если же включить в распорядок дня постоянную физическую активность и хороший ночной отдых, то этот прогресс значительно ускорится.
Часто бывает так, что в организме задерживается вода при похудении. Это связано с гормональными изменениями или сдвигами. Большинство же людей замечают изменение веса уже через семь-десять дней после начала похудения.
На скорость похудения влияют несколько факторов. Это увлажнение организма (согласно исследованиям, увеличение потребления воды может помочь снизить массу тела); потребление продуктов, которые приводят к задержке воды (рафинированные углеводы, обработанные сахара); физическая активность (регулярные занятия спортом ускоряют метаболизм, помогают поддерживать и наращивать мышечную массу); калорийность рациона (дефицит калорий).
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