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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 мая 2024, 16:30
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Врач объяснил, через какое время появляются первые результаты похудения

Вот чего стоит ожидать
Чтобы добиться «значимой» потери веса, нужно сначала понять, сколько килограммов вы пытаетесь сбросить. По словам доктора Эми Ли, главного врача Lindora, с медицинской точки зрения потеря от 5% до 8% веса может улучшить биомаркеры и состояние здоровья человека.
Врач объяснил, через какое время появляются первые результаты похудения
© Cardio Metabolic

Обычно при уменьшении количества потребляемых ккал на 500−800 можно заметить снижение веса на 0,5−1 кг в неделю. Если же включить в распорядок дня постоянную физическую активность и хороший ночной отдых, то этот прогресс значительно ускорится.

Часто бывает так, что в организме задерживается вода при похудении. Это связано с гормональными изменениями или сдвигами. Большинство же людей замечают изменение веса уже через семь-десять дней после начала похудения.

Врач объяснил, через какое время появляются первые результаты похудения
© Shutterstock

На скорость похудения влияют несколько факторов. Это увлажнение организма (согласно исследованиям, увеличение потребления воды может помочь снизить массу тела); потребление продуктов, которые приводят к задержке воды (рафинированные углеводы, обработанные сахара); физическая активность (регулярные занятия спортом ускоряют метаболизм, помогают поддерживать и наращивать мышечную массу); калорийность рациона (дефицит калорий).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.