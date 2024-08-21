Врач объяснил, что на самом деле означает ремиссия рака

Ремиссия также может быть полной (когда признаков рака вообще нет) или частичной (когда рак уменьшился или перестал расти). Обычно это хорошая новость, но она не даёт гарантии, что рак не вернётся.

Важно даже в период ремиссии регулярно проверяться на наличие онкологии. Это позволит выявить любые признаки раннего рецидива.

Некоторые пациенты, пережившие рак, могут считаться излечившимися после ремиссии в течение определённого количества лет.

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