Врач объяснил, что такое лихорадочный сон

Лихорадочный сон — это яркая и часто странная галлюцинация, которую вы можете испытать во время сильной лихорадки. Об этом говорит доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне.

При значительном повышении температуры тела мозг временно перестаёт нормально функционировать. Это приводит к появлению интенсивных и сюрреалистичных образов. Происходить такое может в любой фазе сна, но большая часть ярких снов возникает во время быстрого сна (БДГ). Считается, что лихорадка может нарушить эту фазу сна.