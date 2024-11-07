Врач объяснил, как диабет может вызвать проблемы со зрением

Повысить вероятность развития диабетической ретинопатии могут: плохой контроль уровня сахара в крови, высокое кровяное давление, болезнь почек, высокий уровень холестерина, беременность. Это состояние может сохраняться долгое время без симптомов вообще. К тому времени, когда они проявятся, существенное повреждение зрения уже может произойти.

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