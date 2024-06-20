Врач объяснил, как можно избежать различных микробов летом

К сожалению, некоторые микробы могут оставаться заразными даже в хлорированной воде в течение нескольких минут или дней. Этого вполне достаточно для их передачи от человека к человеку. К подобным микробам относятся норовирус, кишечная палочка, криптоспоридии и лямблии. При их случайном проглатывании могут возникнуть проблемы с желудком, в том числе диарея, которая может стать серьёзной, если приведёт к обезвоживанию.

Чтобы избежать заражения микробами, обитающими в воде, купайтесь в хорошо оборудованных помещениях и не глотайте воду. Также при наличии диареи не купайтесь в общественных водоёмах минимум неделю.

Бактерии в воде, попавшие в ухо, могут привести к болезненной инфекции, известной как «ухо пловца». Это можно предотвратить, если надевать беруши в воде.

Пруды, реки и озёра тоже могут быть домом для этих вызывающих диарею микробов. В тёплой пресной воде также может содержаться Naegleria fowleri, так называемая «амёба, пожирающая мозг». Хотя это случается крайне редко, вдыхание воды, содержащей Naegleria fowleri, почти всегда приводит к летальному исходу.

При наличии открытой раны, пирсинга или тату, когда пойдёте на пляж, возьмите с собой водонепроницаемые бинты. Глобальное потепление привело к росту так называемых «плотоядных бактерий». Они вызывают опасное состояние, называемое некротизирующим фасциитом. Эти инфекции очень трудно поддаются лечению и могут привести к хирургическому удалению поражённых тканей или конечностей.

Употребление сырых моллюсков может привести к серьёзному пищевому отравлению из-за заражения бактериями или ооцистами токсоплазмы.

Обязательно кипятите или правильно фильтруйте воду, которую пьёте во время похода. Это позволит избежать таких бактерий, как кишечная палочка, и паразитов, таких как лямблии и криптоспоридии.

Помните, что клещи и комары могут переносить опасные болезни. К примеру, это болезнь Лайма, вирус Западного Нила, восточный лошадиный энцефалит и вирус Зика. Помните, что клещи любят тень и высокую траву. Носите одежду светлых оттенков, чтобы быстрее заметить насекомых, осматривайте кожу на наличие клещей во время похода.

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