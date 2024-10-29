Врач объяснил, как нужно ходить, чтобы улучшить здоровье сердца

Оказалось, что при коротких периодах активности потребление кислорода и метаболической энергии больше, чем при более длительных.

Франческо Лучано, докторант Миланского университета, врач, первый автор исследования, отметил: «Когда мы начинаем идти, расход энергии больше, чем после нескольких минут ходьбы». Именно поэтому специалисты призывают людей уделять больше внимания «ходьбе на короткие дистанции» в повседневной жизни.

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