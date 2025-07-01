Врач объяснил, как поливитамины могут навредить нашей иммунной системе

Допустим, вы ведёте здоровый образ жизни. Какой вред в этом случае могут нанести добавки для укрепления иммунитета?

Для большинства людей вреда не будет - добавки просто станут бесполезными. Избыток витаминов и других веществ будет просто выведен из организма. Но это касается лишь водорастворимых витаминов. Слишком высокий уровень витаминов A, D, E и K может привести к неприятным побочным эффектам. Например, избыток витамина D - к рвоте и слабости, а в конце концов к болям в костях и почках при отсутствии лечения.

Одно крупное исследование связывает поливитамины с частым эффектом плацебо. Участники сообщали, что чувствовали себя намного здоровее, хотя у них были те же показатели, что и у контрольной группы.

Некоторые исследования связывают приём поливитаминов также с повышенным риском возникновения рака, сердечной недостаточности, проблем с сердцем и сосудами.

Согласно результатам работы, проведённой Университетом Миннесоты, у женщин в возрасте около 62 лет, которые принимали добавки, риск смерти был выше на 2,4%. Правда, другое исследование вообще не обнаружило никаких связей между поливитаминами и смертностью от всех причин.

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