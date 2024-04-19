Врач объяснил, как помочь себе при боли или скованности в шее

Со временем «техническая шея» может деформировать мышцы плеч, груди и шеи, оказывать давление на позвоночник. Работа за компьютером по 8−10 часов и пользованием смартфоном ещё несколько часов очень утомляет наше тело в целом и шею.

Известно, что в среднем люди проводят за смартфонами 3 часа 15 минут каждый день.

Кроме того, дополнительное давление на шею может привести к болям в пояснице, головным болям и грыже межпозвоночных дисков. Изменение мышц шеи и плохая осанка также могут способствовать перенапряжению челюстных суставов и мышц, вызывая боль в височно-нижнечелюстных суставах.