Врач объяснил, как пропуск завтрака вредит сердцу

Врач объяснил, как пропуск завтрака вредит сердцуВот что об этом важно знать
Доктор Франциско Лопес-Хименес, кардиолог клиники Майо, отметил, что пропуск первого приёма пищи вреден для сердца. Большое количество исследований показывает, что люди, которые пропускают завтрак, имеют повышенный риск возникновения сердечных болезней и многих других проблем со здоровьем.
Есть и научные данные, позволяющие предположить, что сердечные приступы чаще случаются утром. Частично объясняется это высоким уровнем адреналина рано утром. Кроме того, организм в это время не получает еды и калорий.
Тем, кто хочет похудеть, тоже не стоит пропускать завтрак. Дело в том, что зачастую люди так делают из-за плотного ужина. Однако это значит, что организм подпитывается калориями вечером, когда ему это меньше всего нужно.
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