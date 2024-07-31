Врач объяснил, как пропуск завтрака вредит сердцу

Есть и научные данные, позволяющие предположить, что сердечные приступы чаще случаются утром. Частично объясняется это высоким уровнем адреналина рано утром. Кроме того, организм в это время не получает еды и калорий.

Тем, кто хочет похудеть, тоже не стоит пропускать завтрак. Дело в том, что зачастую люди так делают из-за плотного ужина. Однако это значит, что организм подпитывается калориями вечером, когда ему это меньше всего нужно.

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