Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 июля 2024, 15:00
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Врач объяснил, как пропуск завтрака вредит сердцу

Вот что об этом важно знать
Некоторые считают, что завтрак — самый важный приём пищи. Но так ли это в действительности?
Врач объяснил, как пропуск завтрака вредит сердцу
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Доктор Франциско Лопес-Хименес, кардиолог клиники Майо, отметил, что пропуск первого приёма пищи вреден для сердца. Большое количество исследований показывает, что люди, которые пропускают завтрак, имеют повышенный риск возникновения сердечных болезней и многих других проблем со здоровьем.

Врач объяснил, как пропуск завтрака вредит сердцу
© Arx0nt//Getty Images

Есть и научные данные, позволяющие предположить, что сердечные приступы чаще случаются утром. Частично объясняется это высоким уровнем адреналина рано утром. Кроме того, организм в это время не получает еды и калорий.

Тем, кто хочет похудеть, тоже не стоит пропускать завтрак. Дело в том, что зачастую люди так делают из-за плотного ужина. Однако это значит, что организм подпитывается калориями вечером, когда ему это меньше всего нужно.

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