Врач объяснил, как знание двух языков помогает в старости сохранить остроту ума

Врач объяснил, как знание двух языков помогает в старости сохранить остроту умаИ это научно доказано
Таня Дэш, доцент факультета реабилитационной медицины, логопед и когнитивный нейробиолог, работает с пожилыми людьми и людьми, которые восстанавливаются после инсульта. Это помогает ей изучить взаимодействие между языком и познанием.
Язык — одна из когнитивных областей, которая взаимодействует с вниманием, памятью и исполнительными функциями. При инсульте, болезни Альцгеймера или другом нейродегенеративном заболевании у человека могут быть повреждены зыковые области в лобной и височной долях мозга. Это влияет на способность понимать и воспроизводить язык.
Большое количество научной литературы (особенно в отношении болезни Альгеймера) показывает, что двуязычие задерживает появление симптомов на срок до пяти лет. Кроме того, знание двух языков может снизить риск возникновения деменции у человека либо замедлить прогрессирование заболевания после возникновения симптомов.
Что касается инсульта, то некоторые работы показывают, что у билингвов (двуязычных людей), у которых из-за инсульта возникла афазия, наблюдается меньшее проявление симптомов и лучший прогноз на выздоровление.
Снижение когнитивных способностей влияет также на память, внимание и исполнительные функции. Эти симптомы можно уменьшить, если создать «когнитивный резерв». Двуязычные люди лучше справляются с выбором между языками и переключением между ними. Так они непреднамеренно тренируют когнитивную систему.
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