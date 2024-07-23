Врач объяснил, как знание двух языков помогает в старости сохранить остроту ума

Большое количество научной литературы (особенно в отношении болезни Альгеймера) показывает, что двуязычие задерживает появление симптомов на срок до пяти лет. Кроме того, знание двух языков может снизить риск возникновения деменции у человека либо замедлить прогрессирование заболевания после возникновения симптомов.

Что касается инсульта, то некоторые работы показывают, что у билингвов (двуязычных людей), у которых из-за инсульта возникла афазия, наблюдается меньшее проявление симптомов и лучший прогноз на выздоровление.

Снижение когнитивных способностей влияет также на память, внимание и исполнительные функции. Эти симптомы можно уменьшить, если создать «когнитивный резерв». Двуязычные люди лучше справляются с выбором между языками и переключением между ними. Так они непреднамеренно тренируют когнитивную систему.

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