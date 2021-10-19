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Врач объяснил, какую прививку нужно делать раньше: от гриппа или ковида

Всё зависит от степени защиты организма от COVID-19
Доктор медицинских наук Михаил Костинов рассказал, чем нужно руководствоваться при вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Лайф».
Врач объяснил, какую прививку нужно делать раньше: от гриппа или ковида

Пройти вакцинацию одновременно против гриппа и коронавируса сейчас нельзя. Михаил Костинов, как сообщает «Лайф» со ссылкой на радио Sputnik, пояснил, от какой инфекции нужно привиться сначала.

Если человек не болел COVID-19 и не делал от него прививку, то первым делом врач советует вакцинироваться против коронавируса. От гриппа ставить прививку можно будет только через месяц после второй дозы вакцины от ковида.

Врач объяснил, какую прививку нужно делать раньше: от гриппа или ковида

В том случае, если у человека уже есть иммунная защита от COVID-19, сначала нужно делать прививку от гриппа. Через месяц (если он проходил вакцинацию от коронавируса ранее) пациенту необходимо обратиться в поликлинику для ревакцинации.