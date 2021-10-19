Врач объяснил, какую прививку нужно делать раньше: от гриппа или ковида

Пройти вакцинацию одновременно против гриппа и коронавируса сейчас нельзя. Михаил Костинов, как сообщает «Лайф» со ссылкой на радио Sputnik, пояснил, от какой инфекции нужно привиться сначала.

Если человек не болел COVID-19 и не делал от него прививку, то первым делом врач советует вакцинироваться против коронавируса. От гриппа ставить прививку можно будет только через месяц после второй дозы вакцины от ковида.