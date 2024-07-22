Врач объяснил, можно ли купаться сразу же после еды

Врач объяснил, можно ли купаться сразу же после едыБытует мнение, что сначала нужно подождать какое-то время
Врачи говорят, что чаще всего нет необходимости ждать как минимум полчаса, чтобы поплавать. Это предубеждение возникло из-за беспокойства о том, что люди могут утонуть, поскольку кровь будет поступать в желудок, а не в мышцы.
На самом же деле после еды у людей все ещё много крови поступает в мышцы. Это отметил доктор Мэтью Баджетт из клиники Кливленда.
При этом важно перед плаванием утолить жажду. Особенно актуально это в солнечные дни. Люди часто не осознают, что они обезвожены, что может привести к судорогам.
Дело в том, что когда мы находимся в воде, то мы потеем. Просто мы этого не замечаем.
Также профессиональные спортсмены и пловцы должны после еды дать время ей перевариться. Это позволит избежать судорог.
Кроме того, плавание после нескольких кружек пива является рискованным. В пьяном виде люди обычно более агрессивны и имеют худшую координацию. Это может привести к проблемам при сильном течении, приливах на пляже.
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