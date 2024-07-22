Врач объяснил, можно ли купаться сразу же после еды

При этом важно перед плаванием утолить жажду. Особенно актуально это в солнечные дни. Люди часто не осознают, что они обезвожены, что может привести к судорогам.

Дело в том, что когда мы находимся в воде, то мы потеем. Просто мы этого не замечаем.

Также профессиональные спортсмены и пловцы должны после еды дать время ей перевариться. Это позволит избежать судорог.

Кроме того, плавание после нескольких кружек пива является рискованным. В пьяном виде люди обычно более агрессивны и имеют худшую координацию. Это может привести к проблемам при сильном течении, приливах на пляже.

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