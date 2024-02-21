Врач объяснил, можно ли защититься от рака при помощи изменения образа жизни

При курении табака образуется около 7 тысяч химических веществ. Когда человек вдыхает эти вещества, они вызывают изменения в клетках, которые могут привести к раку, отмечает доктор Джон Эбберт, медицинский директор Центра никотиновой зависимости клиники Майо.

Также курение ослабляет иммунную систему, что затрудняет борьбу с раковыми клетками.

Известно, что употребление алкоголя повышает вероятность развития рака груди, головы и шеи, пищевода и колоректального рака.

Наконец, лишний вес увеличивает риск возникновения рака сразу по нескольким причинам. Дело в том, что избыточная масса тела повышает уровень эстрогена и инсулина, что может ускорить деление клеток и привести к более высокому риску развития рака. Также избыточный вес связан с воспалением, которое является известным фактором риска развития онкологии.

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