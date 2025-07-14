Врач объяснил, почему из-за изменений погоды возникает мигрень

Погода - это один из главных триггеров мигрени. Известно, что у тех, кто страдает этим заболеванием, очень чувствительная нервная система. Изменение температуры, давления, влажности, качества воздуха могут привести к активации путей в мозге, приводящих к боли.

Некоторые учёные считают, что падение атмосферного давления может вызвать дисбаланс давления между внутренней частью черепа и внешней средой. Это может вызвать начало воспаления и мигрени. Другие эксперты указывают на воспаление, способ обработки мозгом сенсорной информации и изменения уровня серотонина. Эти факторы играют главную роль в возникновении мигрени.

Среди других факторов, влияющих на мигрень, выделяют экстремальные температуры, загрязнители воздуха, яркий солнечный свет, молнии и сильный ветер.