Врач объяснил, почему из зелёных листовых овощей шпинат — самый полезный

Кроме того, в шпинате больше минералов, магния, калия и железа, чем в капусте, салате или брокколи. Также этот продукт содержит много клетчатки. Это вещество защищает от диабета, болезней сердца и многого другого.

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