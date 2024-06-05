Врач объяснил, почему некоторым при депрессии психотерапия помогает больше, чем лекарства

Антидепрессанты, известные как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), и популярные противотревожные препараты бензодиазепины помогают людям с депрессией развить чувство уверенности, оптимизма и веры в свою способность выздороветь. Однако некоторые пациенты жалуются на побочные эффекты: тошноту, головные боли, сонливость, головокружение, утомляемость, возбуждение, нервозность и слабость. Всё это может быть даже хуже, чем симптомы депрессии и тревоги.

Пациенты сообщали о бессоннице, сексуальной дисфункции, анорексии, галлюцинациях и суицидальных мыслях при приёме антидепрессантов. Кроме того, некоторые подобные лекарства повышают риск самоубийства.

Также исследования показывают, что некоторые антидепрессанты и успокоительные препараты вызывают привыкание. Эти лекарства выписываются на короткий период времени, до шести месяцев, но пациенты могут принимать их годами. Среди побочных эффектов отмены антидепрессантов выделяются головокружение, гриппоподобные симптомы, летаргия и нарушения сна. Есть данные также о психологических расстройствах, включая тревогу, возбуждение, приступы плача и раздражительность.