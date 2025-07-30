Врач объяснил, почему нельзя судить о здоровье человека только по весу

Также вес не отображает качество рациона питания, количество жира в организме человека и расположение этого жира. По весу нельзя судить и о количестве физической активности, качестве сна, уровне стресса.

Все перечисленные факторы измерить сложнее, чем массу тела, однако они дают гораздо более значимую картину здоровья человека. Это не значит, что между весом и этими показателями нет связи - они просто не такая однозначная.

Существует чёткая связь на уровне популяции между высокой массой тела и большим риском развития заболеваний. Согласно научным исследованиям, у людей с избыточным весом или ожирением по индексу массы тела чаще возникают сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа, некоторые виды рака.

При этом некоторые люди с избыточным весом имеют нормальное артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. В то же время некоторые люди с нормальным весом могут иметь высокий уровень висцерального жира, плохое питание, вести малоподвижный образ жизни.

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