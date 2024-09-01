Врач объяснил, почему нельзя употреблять алкоголь при приёме антибиотиков

Врач объяснил, почему нельзя употреблять алкоголь при приёме антибиотиковВот как они взаимодействуют
Главной проблемой, если вы пьёте алкоголь, является метронидазол. Это антибиотик, который назначают при стоматологических или вагинальных инфекциях, кожных инфекциях, инфицированных язвах ног и пролежнях. Данный препарат сильно взаимодействует со спиртным, поэтому вам нужно полностью отказаться от алкоголя во время его приёма и избегать его даже в течение 48 часов после окончания курса.
В противном случае лучше будет, если вы станете пить алкоголь в умеренных количествах.
Кроме того, некоторые антибиотики имеют побочные эффекты, которые могут усиливаться в сочетании со спиртными напитками. Это тошнота или головокружение.
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