Врач объяснил, почему нельзя употреблять алкоголь при приёме антибиотиков

В противном случае лучше будет, если вы станете пить алкоголь в умеренных количествах.

Кроме того, некоторые антибиотики имеют побочные эффекты, которые могут усиливаться в сочетании со спиртными напитками. Это тошнота или головокружение.

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