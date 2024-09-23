Врач объяснил, почему Оземпик подходит не всем

Новое лекарство Mounjaro (тирзепатид) даёт ещё больший эффект, обеспечивая в среднем потерю веса на 22% за 72 недели.

Хотя препараты на основе ГПП-1 в целом весьма безопасны, всё равно есть риск возникновения таких побочных эффектов, как камни в желчном пузыре и панкреатит.

Также исследования показали, что у некоторых пациентов, принимающих препараты на основе ГПП-1, развивается потенциально опасный для жизни ацидоз из-за сильной тошноты и диареи.

Существует и риск, связанных с неправильным приёмом лекарств типа Оземпика. Их назначают только людям с ИМТ более 35 кг/м² и заболеваниями, связанными с ожирением, такими как болезни сердца. Для таких пациентов преимущества лекарства будут перевешивать риски.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.