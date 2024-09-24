Врач объяснил, почему после 40 лет нужно покупать очки для чтения

Необходимость в очках для чтения часто вызвана пресбиопией. Обычно это происходит в 40 лет. Связано это с нормальным процессом старения, в результате которого хрусталик глаза теряет способность фокусироваться на объектах вблизи.

Примерно 85% людей старше 40 лет страдают пресбиопией, но она может затронуть и тех, кому ещё нет 40.