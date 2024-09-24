Врач объяснил, почему после 40 лет нужно покупать очки для чтения

Опубликовано 24 сентября 2024, 20:151 мин.
Врач объяснил, почему после 40 лет нужно покупать очки для чтенияЭто связано с естественным изменением зрения
Сидни Гичеру, доктор медицины, представитель Американской академии офтальмологии, говорит, что примерно к 40 годам многие люди начинают держать книгу или смартфон дальше от себя, чтобы лучше их видеть. Это значит, что им нужны очки.
Необходимость в очках для чтения часто вызвана пресбиопией. Обычно это происходит в 40 лет. Связано это с нормальным процессом старения, в результате которого хрусталик глаза теряет способность фокусироваться на объектах вблизи.
Примерно 85% людей старше 40 лет страдают пресбиопией, но она может затронуть и тех, кому ещё нет 40.
По словам Стивена Рида, доктора медицинских наук, президента Американской оптометрической ассоциации, на необходимость покупки очков для зрения указывают следующие признаки:
- нечёткость зрения при удерживании материалов для чтения на нормальном расстоянии;
- головные боли или усталость глаз при работе с чем-либо вблизи;
- необходимость держать материалы для чтения на расстоянии вытянутой руки;
- более частая необходимость щуриться;
- проблемы с различением мелкого шрифта при тусклом освещении.
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Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова