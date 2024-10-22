Врач объяснил, полезен ли кофе для здоровья

По словам доктора Фиалека, если вы умеренно потребляете кофе, это снижает вероятность развития рака печени и эндометрия, диабета второго типа, болезней сердца, депрессивных расстройств, болезни Паркинсона. Другие исследования демонстрируют, что этот напиток снижает вероятность развития острой почечной недостаточности, деменции, ишемического инсульта.

Если же пить от половины чашки до трёх чашек кофе в сутки, то можно снизить риск смерти по любой причине на 12%, от болезней сердца — на 17%, а также риск возникновения инсульта на 21%. При употреблении чашки кофе ежедневно снижается на 4−6% вероятность развития диабета второго типа.

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