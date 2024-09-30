Врач объяснил, приводит ли алкоголь к набору веса

Вот о чём важно знать

По словам Кайлы Гирген, сертифицированного врача, спиртные напитки действительно негативно влияют на вес и организм человека в целом. К примеру, из-за алкоголя может возникнуть вздутие живота. В долгосрочной же перспективе эти напитки могут способствовать увеличению веса из-за низкой пищевой ценности и высокой калорийности.