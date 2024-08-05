Врач объяснил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Результаты одного исследования показали, что в среднем пары занимаются сексом один раз в неделю. Но действительно ли это то, к чему нужно стремиться?

По словам доктора Малик, не существует универсальной нормы, связанной с частотой секса. Каждая пара — индивидуальна, поэтому и потребности в близости у них должны быть индивидуальные. Лучше всего вместо этого сосредоточиться на качестве интимной близости и удовлетворённости обоих партнёров.