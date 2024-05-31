Врач объяснил, усугубляет ли стресс сухость глаз

Врач объяснил, усугубляет ли стресс сухость глазВот о чём важно знать
Даррен Грегори, доктор медицинских наук, профессор офтальмологии в Медицинской школе Университета Колорадо, отмечает, что стресс может действительно усугубить сухость глаз различными способами. В организме возникает при стрессе повышенный уровень воспаления, а воспаление является фактором сухости глаз.
Стресс может повысить чувствительность к боли во всём теле. Поэтому дискомфорт в области глаз тоже может усиливаться.
Есть и другие факторы, способствующие ухудшению состояния при сухости глаз. Это нехватка сна в сочетании с приёмом лекарств, используемых для лечения тревоги, депрессии и бессонницы.
Часто лекарства, помогающие уснуть, могут усилить дискомфорт в глазах.
Для облегчения или предотвращения симптомов «сухого глаза» рекомендуется избегать обезвоживания, выключать вентиляторы и закрывать вентиляционные отверстия, использовать глазные капли.
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