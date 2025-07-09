Врач объяснила, как избежать самых распространённых проблем, связанных с солнцезащитным кремом

Закупорка пор и акне. Если ваша кожа склонна к появлению прыщей, то выбирайте солнцезащитные средства с маркировкой «некомедогенные».

Раздражение кожи. Откажитесь от солнцезащитных кремов с такими ингредиентами, как fragrance, parabens, propylene glycol, methylisothiazolinone, avobenzone, otocrylene, oxybenzone (он может встречаться под названиями benzophenone-2, benzophenone-3, diosybenzone, mexenone, sulisobenzone или sulisobenzone sodium).

Химическая безопасность. Вместо химических солнцезащитных средств покупайте физические (минеральные) с оксидом цинка или диоксидом титана в качестве активного ингредиента.