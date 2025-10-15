Врач объяснила, как обтягивающая одежда вредит здоровью

Катрина Картер, физиотерапевт, объяснила, чем может быть опасно ношение слишком тесных или обтягивающих вещей.

Проблемы с дыханием. Ношение тесной одежды может нарушить работу лёгких из-за давления. Если вы надеваете спортивный бюстгальтер, это может негативно сказаться на основном обмене веществ, то есть на скорости, с которой организм сжигает калории.

Изменения осанки и нарушения опорно-двигательного аппарата. Тесные брюки и ремни при регулярном ношении со временем приводят к смещению таза и мышечному дисбалансу. Давление на живот тесной одежды также влияет на позвоночник.

Сдавливание нервов. Это состояние известно также как парестетическая мералгия. Оно имеет такие симптомы, как онемение, боль, ощущение покалывания, холода или жжения на коже без прикосновения.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ношение тесной одежды, которая повышает внутрибрюшное давление, может вызвать в том числе усугубление кислотного рефлюкса. Это особенно актуально, если в такой одежде вы находитесь во время еды. Слишком тесные вещи могут стать причиной плохого пищеварения, запоров, могут усугубить симптомы проблем с желудком, усилить боль.