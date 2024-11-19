Врач объяснила, как отличить изжогу от болезней сердца

Доктор Майя Балакришнан, доцент кафедры гастроэнтерологии в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне, говорит, что умение отличить расстройство желудка от сердечно-сосудистых заболеваний может спасти жизнь. При этом риск возникновения обоих состояний с возрастом увеличивается.

Изжога в основном связана с желудком и кишечником. Возникает она обычно, если переесть или быстро лечь после еды. Симптомы изжоги — жжение в груди или металлический либо кислый привкус во рту. Кроме обильных приёмов пищи, во время праздников изжогу могут вызвать солёная, острая пища, продукты на основе томатов, шоколад, алкоголь, кофеин. Для предотвращения этого состояния нужно обращать внимание на продукты, которые приводят к изжоге, есть небольшими порциями, гулять после еды, оставаться в вертикальном положении в течение как минимум трёх-четырёх часов после приёма пищи.