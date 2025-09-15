Врач объяснила, как сон улучшает здоровье кожи

Во время сна наш организм проходит через различные фазы. Основная из них - это глубокий медленноволновой сон. Во время него происходит восстановление тканей, мышц, выработка коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Кроме того, создаётся во время этой стадии благоприятный для кожи уникальный гормональный фон.

Благодаря достаточному количеству сна кожа увлажняется, укрепляется её барьерная функция. Недостаток сна же увеличивает потерю воды через кожу и делает её более сухой, уязвимой к повреждениям, видимым признакам старения.

Недостаток сна может усилить воспаление и выработку гормонов стресса. Это всё может усугубить высыпания при акне. При регулярном восстанавливающем сне регулируется производство кожного сала, уходит раздражение.