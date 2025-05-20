Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 мая 2025, 16:30
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Врач объяснила, какое колебание веса — норма

Об этом важно знать при похудении
Если вы когда-нибудь вставали на весы утром и обнаруживали, что за ночь набрали вес, то не нужно паниковать. Для большинства из нас ежедневные колебания веса в пределах 0,5-2 кг - это норма.
Врач объяснила, какое колебание веса — норма
© Prism Nutrition

Доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне, рекомендует не зацикливаться на ежедневных изменениях веса. Важнее отслеживать тенденции за недели и месяцы, так как на массу тела могут влиять многие факторы.

К примеру, ежедневные колебания веса зависят от задержки жидкости в организме (она происходит из-за употребления солёной пищи, еды с высоким содержанием углеводов, гормональных изменений), еды (если вы вечером много съели, то к утру всё просто ещё не успеет перевариться), физической активности, работы кишечника, употребления алкоголя.

Врач объяснила, какое колебание веса — норма
© Getty

Взвешивайтесь каждый день в одно и то же время. В идеале - утром после посещения туалета, перед едой или питьём. Используйте для этого одни и те же весы. Одежды на вас должно быть как можно меньше.

Для получения более точных показаний весов ставьте их на ровную твёрдую поверхность.

Если вы регулярно занимаетесь спортом и наращиваете мышцы, то вес может снижаться не так быстро. Вместо этого отслеживайте, как на вас сидит одежда или как меняется окружность талии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.