Врач объяснила, какое колебание веса — норма

Врач объяснила, какое колебание веса — нормаОб этом важно знать при похудении
Доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне, рекомендует не зацикливаться на ежедневных изменениях веса. Важнее отслеживать тенденции за недели и месяцы, так как на массу тела могут влиять многие факторы.
К примеру, ежедневные колебания веса зависят от задержки жидкости в организме (она происходит из-за употребления солёной пищи, еды с высоким содержанием углеводов, гормональных изменений), еды (если вы вечером много съели, то к утру всё просто ещё не успеет перевариться), физической активности, работы кишечника, употребления алкоголя.
Взвешивайтесь каждый день в одно и то же время. В идеале - утром после посещения туалета, перед едой или питьём. Используйте для этого одни и те же весы. Одежды на вас должно быть как можно меньше.
Для получения более точных показаний весов ставьте их на ровную твёрдую поверхность.
Если вы регулярно занимаетесь спортом и наращиваете мышцы, то вес может снижаться не так быстро. Вместо этого отслеживайте, как на вас сидит одежда или как меняется окружность талии.
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