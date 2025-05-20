Врач объяснила, какое колебание веса — норма

Взвешивайтесь каждый день в одно и то же время. В идеале - утром после посещения туалета, перед едой или питьём. Используйте для этого одни и те же весы. Одежды на вас должно быть как можно меньше.

Для получения более точных показаний весов ставьте их на ровную твёрдую поверхность.

Если вы регулярно занимаетесь спортом и наращиваете мышцы, то вес может снижаться не так быстро. Вместо этого отслеживайте, как на вас сидит одежда или как меняется окружность талии.

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