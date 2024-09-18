Доктор Мопелола Адейемо, клинический диетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отмечает, что бобовые относятся к уникальным продуктам. Они являются источником белка и при этом содержат сложные углеводы. Более того, согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства США (USDA) по питанию, фасоль также считается овощем.

К счастью, вам не нужно есть много фасоли, чтобы получить от неё пользу. Одно из лучших её свойств — это большое количество клетчатки. Всего полстакана чёрной фасоли дадут вам 8 г клетчатки, а это около 25% от дневной нормы.