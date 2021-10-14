Врач объяснила, почему после COVID-19 нельзя есть фастфуд

Врач объяснила, почему после COVID-19 нельзя есть фастфудИ какие продукты полезны для переболевших
Фастфуд вреден для всех. Но особенно - для тех, кто только вылечился от ковида. Как отмечает "Лайф" со ссылкой на материал "Вечерней Москвы", подобная пища лишь продлит период восстановления и ухудшит здоровье.
Специалист-диетолог Ирина Писарева пояснила: "Тем более когда организм ослаблен после такого заболевания, как коронавирус, употреблять такие продукты не стоит. Иммунитет уже снижен, сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и другие системы, органы. Организму, наоборот, нужны восстановление, продукты, которые богаты антиоксидантами, овощи, фрукты, протеины и белки. То, что улучшает состояние организма".
Кроме того, фастфуд содержит много вредных для человека насыщенных жиров, соль, сахар, усилители вкуса. Всё это скажется не лучшим образом на состоянии пациента.
А вот из полезных веществ эксперт назвала ненасыщенные жиры. Они помогают снизить вероятность инфаркта, инсульта, укрепить сердечно-сосудистую систему. Содержатся ненасыщенные жиры в орехах, рыбе (жирных сортах), оливковом масле. Также Ирина Писарева посоветовала переболевшим есть больше богатых клетчаткой овощей.